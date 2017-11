Ex neemt het op voor Ed Westwick: "Hij kan echt een lieverd zijn" MVO

06u49

Bron: ANP 0 EPA Ed Westwick Celebrities De geplaagde acteur Ed Westwick krijgt bijval van zijn 'Gossip Girl'-collega en ex-vriendin Jessica Szohr. De actrice gaf een interview aan het tijdschrift Cosmopolitan, waarin ze inging op de beschuldigingen aan het adres van Ed. Drie vrouwen beweren dat hij hen seksueel misbruikt heeft.

"Het is een moeilijk onderwerp, omdat ik Ed heel goed ken en weet wat een lieverd hij kan zijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij zoiets zou doen. Dus vraag je je af: spreken deze dames de waarheid? Ik ben er niet bij geweest en kan dus niet zeggen of het waar is. Ik vind het vooral allemaal heel erg shocking. Mocht het waar zijn, dan is dat natuurlijk heel naar voor deze vrouwen. Maar nogmaals, ik kan niet zeggen wat de waarheid is. Ik hoop gewoon dat het niet klopt."

Jessica en Ed waren een setje tussen 2008 en 2010. De actrice zei dat ze haar ex persoonlijk over deze kwestie gesproken heeft.