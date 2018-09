Ex-miss Romanie Schotte (20) moet geen schadevergoeding betalen voor “lachend kakske” SDVO

12 september 2018

11u49 2 Celebrities De Brugse ex-Miss België Romanie Schotte (20) moet dan toch geen 20.000 euro schadevergoeding betalen voor het “lachend kakske” dat ze op haar Instagram-pagina plaatste. Dat heeft de burgerlijke rechtbank in Brugge beslist.

Het was een Nederlander uit Anderlecht die het fikse bedrag vorderde. Hij beweerde de man te zijn op de foto die Schotte nog voor haar verkiezing op Instagram plaatste. Het kiekje was op de tram genomen en toonde op de achtergrond een zwarte man die toevallig nogal nors mee in de lens keek. Eén van haar volgers schreef onder de foto “That nigga”, waarop de ex-miss reageerde met “I know”, gevolgd door een emoji van een drolletje.

Dat “lachend kakske” schoot bij de zwarte man in het verkeerde keelgat. Kiala B. daagde Schotte voor de rechter en vroeg liefst 20.000 euro schadevergoeding. Volgens zijn advocaat werd hij op straat meermaals uitgelachen door mensen die hem herkenden van op de foto. De verdediging was daar niet mee akkoord en stelde zelfs dat Kiala B. niet de man was vanop de bewuste foto op Instagram. Ook de rechter acht dat nu helemaal niet bewezen.

“Hij bood zich niet persoonlijk aan op de zitting en legde slechts twee foto’s van zichzelf voor. De rechtbank ziet geen gelijkenis tussen de man die op de foto op de bus werd genomen en de foto die de eiser zelf neerlegde. De man op die laatste foto ziet er ogenschijnlijk jonger uit. De foto op de identiteitskaart van de eiser vertoont meer gelijkenis, maar deze komt de rechtbank niet voldoende overtuigend over, zodat er twijfel bestaat. De foto is dermate klein en donker dat de rechtbank niet met zekerheid kan zeggen of die man dezelfde is als deze op de bus. De vordering van Kiala B. is dan ook ongegrond.”