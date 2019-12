Ex-miss / mama sleept Miss World-circus voor de rechter: “Organisatie lijkt vastgeroest in Middeleeuwen” mvdb

02 december 2019

18u06 0 Celebrities Miss Oekraïne 2018 daagt de organisatie van Miss World voor de rechter wegens discriminatie. Veronika Didoussenko (24) mocht niet deelnemen omdat ze een kind heeft en als gescheiden vrouw door het leven gaat. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, moet een rechter in Londen zich over de materie buigen.

Het hoofdkantoor van de organisatie is in de Britse hoofdstad gevestigd. Didoussenko verklaart dat het reglement van ‘s werelds belangrijkste schoonheidswedstrijd in strijd is met de Britse wetgeving. “Er is discriminatie inzake burgerlijke staat, zwanger- en moederschap”, verklaarde de Oekraïense schone op Instagram. Ze heeft de hashtag #righttobeamother in het leven heeft geroepen om haar eisen kracht bij te zetten.



“De reden waarom ik niet mee mocht doen was omdat ik getrouwd was geweest en een kind had gekregen.” Haar zoontje is inmiddels vijf jaar oud. Het reglement van Miss World waarvan de eerste editie in 1951 doorging, schrijft effectief voor dat deelneemsters niet gehuwd mogen zijn en geen kinderen mogen hebben. Om precies dezelfde redenen moest Didoussenko al eerder haar Oekraïens kroontje inleveren.



“Ik wil het kroontje niet terug”, benadrukt ze. “Ik wil gewoon dat Miss World en andere internationale schoonheidswedstrijden alle beperkingen opheffen om echt representatief te zijn voor alle vrouwen. Nu lijken ze vastgeroest in de Middeleeuwen”.



De organisatoren van Miss World hebben voorlopig nog niet gereageerd. Op 14 december vindt de finale van de schoonheidswedstrijd plaats in Londen.