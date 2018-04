Ex-Miss België Julie Taton werd overvallen: "Ze duwden Kalasjnikovs in ons gezicht" KDL

24 april 2018

11u45

Bron: Sud Presse 0 Celebrities Vijf jaar geleden beleefde Julie Taton (34), die het in 2003 tot Miss België schopte en nu presentatrice is op RTL, de schrik van haar leven toen ze het slachtoffer werd van een brutale overval. Julie sprak nu voor het eerst over de gebeurtenissen in de Waalse kranten van Sud Presse. "Ze duwden Kalasjnikovs in ons gezicht", klinkt het.

Toen Julie in 2013 samen met enkele vrienden naar een etentje bij een bevriend cosmetisch chirurg in Luik trok, had ze nooit kunnen bedenken wat er die avond zou gebeuren. Rond 22.30 uur drongen twee overvallers namelijk het huis van de chirurg en zijn gezin binnen. "Ze duwden kalasjnikovs in ons gezicht en dwongen ons onder de tafel terwijl ze op zoek gingen naar geld en andere kostbare spullen", vertelt Julie nu voor het eerst. "We waren in shock". De arts was niet de eerste die met de overvallers te maken kreeg, in 2013 en 2014 werden in de regio van Luik heel wat notarissen, aannemers, bedrijfleiders en artsen overvallen.

(lees verder onder de foto)

Een grap

De echtgenoot van Julie zou zijn vrouw en haar vrienden later vervoegen, omdat hij nog wat werk had en kwam bij de woning van de chirurg toe op het moment dat de overvallers al binnen waren. "Er ontstond plots algemene paniek. De overvallers vroegen zich af wie hij was en of hij de politie had gewaarschuwd", vertelt Julie. "Eén van hen 'verwelkomde' hem met een Kalasjnikov. Hij dacht dat het een grap was, hij begreep niet wat er aan de hand was." De nachtmerrie ging daarna verder. "Ze sloten ons op in de glazen wijnkelder die de woonkamer scheidt van de keuken. Mijn man slaagde er uiteindelijk in om met een enorme steen de glazen wand te laten ontploffen en ons te bevrijden. We hebben toen de politie gebeld." De overvallers hadden op dat moment al de benen genomen en werden nooit gevat. De zaak werd eind 2014 uiteindelijk gesloten door het parket van Luik.

Trauma

Voornamelijk de vrienden van Julie, met de cosmetisch chirurg op kop, kregen nadien te maken met medische problemen. "Hij is die agressie nooit echt te boven gekomen. Hij heeft een hersentumor ontwikkeld en is moeten stoppen met zijn praktijk."