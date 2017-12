Ex-Miss België Brigitta Callens gaat trouwen MVO

13u15 0 CREDIT: Lieven Van Assche Brigitta Callens Celebrities Ex-Miss België Brigitta Callens heeft de mediawereld al een tijdje achter zich gelaten. Nu heeft ze een carrière als yogalerares, die goed was voor meer dan alleen een broodwinning. Ze leerde er ook haar nieuwe vriend Andy door kennen, met wie ze nu gaat trouwen.

De verloving zou al dateren van 2015, maar er is geen haast bij. Ondertussen hebben ze ook aan TV-Familie bevestigd dat het huwelijk wel degelijk op de planning staat. Callens laat weten dat ze "perfect gelukkig" is in de liefde.

Callens had eerder al relaties met Zillion-baas Frank Verstraeten, chef-kok Sergio Herman en tv-maker Peter Boeckx. Ze was eerder ook al getrouwd met architect Juul Vanleysen.