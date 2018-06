Ex-miss (32) die kroontje moest inleveren na seksschandaal overleden MVO

21 juni 2018

16u30 0 Celebrities Sophie Gradon, ex-miss Groot Brittannië en realityster uit 'Love Island', is overleden op haar 32ste. Het zou om een natuurlijke dood gaan.

Het model zou in de nacht van woensdag 20 juni zijn gestorven. In 2009 won Gradon de Miss Britain verkiezing, maar ze moest haar kroontje terug afgeven omwille van een seksschandaal.

Gezien ze seks had met een mededeelnemer van het Britse realityprogramma 'Love Island', vond de organisatie dat ze niet de waarden en normen van een Miss hanteerde. Ze namen haar onmiddellijk de titel af.

Haar collega's en familieleden bevestigen het overlijden. Haar vriend stuurde de volgende boodschap de wereld in: "Ik zal je glimlach nooit vergeten. Ik hou zo veel van je, schat. Je bent en blijft voor altijd mijn hele wereld."

Er zijn geen details over het overlijden bekend, enkel dat ze levenloos in haar eigen woning werd teruggevonden en dat er geen sprake is van verdachte omstandigheden.