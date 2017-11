Ex-manager verdoezelde acties Louis C.K. MVO

De ex-manager van komiek Louis C.K. heeft toegegeven dat hij zijn voormalig cliënt in bescherming heeft genomen, om zo de waarheid te verdoezelen. Dave Becky maakte zijn excuses via een statement, maar benadrukte daarbij wel dat zijn bescherming alleen gold op het vlak van vreemdgaan en niet op dat van seksuele intimidatie of misbruik.

In eerste instantie geloofde Becky de verhalen die over C.K. rondgingen niet. Hij wist dat zijn cliënt het niet zo nauw nam met trouw zijn, maar beweert niets te weten van zijn seksuele wangedrag, dat geopenbaard werd door een aantal verschillende vrouwen.

"Het is gênant om te zeggen, maar ik was in de veronderstelling dat beide partijen instemden. Ik heb er veel spijt van dat ik niet naar de vrouwen heb geluisterd. Als ik wist wat er werkelijk speelde en had ik Louis hiermee geconfronteerd. Dat zou het enige juiste zijn geweest."

De ex-manager meldde tot slot dat hij beterschap belooft en gaat werken aan een omgeving die voor iedereen beter, veiliger en eerlijker is.