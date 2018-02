Ex-manager klaagt Anastacia aan voor 2,5 miljoen euro

28 februari 2018

10u51

Bron: ANP 0 Celebrities Zangeres Anastacia wordt door haar voormalige manager, Lisa Braude, aangeklaagd. Ze beweert dat ze nog 3 miljoen dollar (bijna 2,5 miljoen euro) van de 'I'm Outta Love'-zangeres krijgt, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Braude stond Anastacia van het begin van haar carrière, eind jaren '90, tot 2004 bij. Zo betaalde ze onder meer haar rekeningen toen ze nog niets had. Toen Anastacia uiteindelijk een platencontract kreeg, huurde ze Braude in als haar manager. Vijf jaar later scheidden hun wegen.

De ex-manager wil nu, bijna vijftien jaar later, geld zien van Anastacia. Ze zegt dat ze nog recht heeft op 3 miljoen dollar.