Ex-man van Mel B: “Ze heeft al ons geld opgenomen voor de scheiding” TK

21 december 2018

11u59

Bron: ANP 0 Celebrities Stephen Belafonte heeft geen blad voor de mond genomen tijdens een interview met Dylan Howard voor diens podcast ‘All Rise’. De ex-man van Mel B beweert dat de Spice Girl tonnen aan geld heeft opgenomen nadat ze hun gezamenlijke bankrekeningen afsloot en creditcards blokkeerde. Belafonte is er ziedend over.

"Ik ging op 31 maart 2017 naar de bank om wat geld te halen, omdat ik min of meer dakloos was. Daar werd mij verteld dat Mel een maand eerder alles al had opgenomen. Alle aandelen had ze ook elders ondergebracht. Ik voelde me verslagen," aldus Stephen. "Nu heb ik geen geld en roept zij tegen iedereen die het maar wil horen dat ik een monster ben dat haar sloeg. Om dit allemaal te doorstaan moet je stevig in je schoenen staan, want het is niet niks wat ze beweert over mij."

De Spice Girl vroeg in maart 2017 de scheiding aan van Belafonte en vertelde dat hij een seksuele relatie had met de nanny van de kinderen zonder dat zij daar vanaf wist. Stephen zei op zijn beurt dat Mel verslaafd was aan coke, alcohol en seks. Ook vochten ze publiekelijk om de voogdij van hun dochter Madison, die onlangs door de rechter aan hen beiden werd toegewezen, maar enkel als Mel elke week haar drugstesten met succes doorstaat.