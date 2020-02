Ex-man van Mel B vastberaden om hun dochter af te pakken: “En het zal hem nog lukken ook” Redactie

12 februari 2020

12u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Het zijn onzekere tijden voor Mel B (44). Stephen Belafonte, haar ex-man, heeft haar voor de rechter gesleept om de volledige voogdij over hun 8-jarige dochtertje te eisen. Volgens de juridische documenten, die website TMZ kon inkijken, is Belafonte ervan overtuigd dat de Spice Girl hun dochter heeft verwaarloosd na haar verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk.

Mel B was van plan om haar huidige woonplaats Los Angeles weer in te ruilen voor Engeland. Omdat haar carrière zich - door de reünie van de Spice Girls - weer grotendeels in haar vaderland afspeelt. Mel hoopte samen met haar vier dochters te kunnen verhuizen. Voor de jongste, Madison (8), moest ze daarvoor rekenen op de goodwill van haar ex-man, de Amerikaanse filmproducent Stephen Belafonte (44). Wel, zijn antwoord is nu gekend: Mel moet van hem dat plan vergeten.

Stephen wil dan ook het volledige hoederecht over Madison. Hij stelt dat hij gedurende 2018 en 2019 vrijwel alleen instond voor de opvoeding van zijn dochter. Mel B zou zich nauwelijks iets van haar kind aantrekken. “Mel mag naar Engeland verhuizen. Maar zónder onze dochter”, zegt hij. Amerikaanse advocaten stellen dat Stephen sowieso zal winnen als het tot een rechtszaak komt: “Hij zál het hoederecht krijgen. Rechters wijzen een kind altijd toe aan de Amerikaanse ouder, zodat het niet vervreemdt van de Amerikaanse familie.”

Niet eerste keer

In december kreeg Belafonte al een keer gelijk in de rechtbank. De rechter oordeelde toen dat Mel B haar dochter niet mocht meenemen naar het Verenigd Koninkrijk om er de feestdagen door te brengen. De zangeres mocht haar dochter wel bezoeken, maar alleen in Los Angeles en onder begeleiding van anderen.

In het verleden kreeg Angelina Jolie ook te horen dat ze niet met haar kinderen naar het buitenland mocht verhuizen. Toch wil Mel B de strijd niet zomaar staken. “Ze meent dat Stephen dit doet om haar de duvel aan te doen”, zegt haar entourage. “Omdat ze heeft onthuld dat hij haar mentaal en fysiek mishandelde tijdens hun huwelijk. Mel weet trouwens ook waar Stephen écht op uit is: geld. Als ze met voldoende centen over de brug komt, zal hij hun dochter wel lossen. Zijn liefde voor centen is groter dan die voor kleine Madison. Eigenlijk is hij meedogenloos.”