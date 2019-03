Ex-man van Kim Kardashian over hun extreem korte huwelijk: “Onze relatie was 100% echt” SD

27 maart 2019

07u51

Bron: People/HollywoodLife 0 Celebrities Kris Humphries (34) mag dan een professionele basketbalspeler zijn, hij is vooral bekend als de man die in 2011 welgeteld 72 dagen met Kim Kardashian (38) getrouwd was. In een open brief vertelt hij nu over hoe die relatie zijn leven beïnvloed heeft.

“Ik speelde in Madison Square Garden voor de eerste keer nadat mijn huwelijk geëindigd was, en ik werd zo luid uitgejouwd dat het te gek voor woorden was”, schrijft hij in The Players’ Tribune. “Ik heb het dan over voel-het-in-je-botten uitjouwen. Ik was Kris Humphries niet meer. Ik was geen echte persoon meer. Ik was Die Man.”

“Ik wilde nooit beroemd worden. Ik ben een jongen van Minnesota die toevallig van basketball houdt. En ik ontmoette een meisje dat toevallig erg beroemd was, en we trouwden en ... Damn”, schrijft Humphries, die 13 seizoenen lang in de NBA speelde. “Kijk, ik had moeten weten waarin ik verzeild raakte. Ik was sowieso erg naïef over hoe erg mijn leven zou veranderen. Maar wat me echt stoort, is dat mensen zeggen dat mijn huwelijk vals was.”

10 miljoen dollar

Kim Kardashian en Kris Humphries trouwden in augustus 2011, amper negen maanden nadat de realityster voor het eerst bij een van Humphries’ wedstrijden gespot werd. Het huwelijk, dat naar verluidt 10 miljoen dollar kostte, werd uitgezonden tijdens een tv-special van ‘Keeping Up With The Kardashians’. Amper 72 dagen later, vroeg Kardashian de scheiding aan.

“Onze relatie was 100% echt”, zegt Humphries nu. “Toen duidelijk werd dat het niet zou werken ... Wat kan ik zeggen? Het was verschrikkelijk. Het is nooit gemakkelijk om de schaamte van zoiets te verwerken - bij je vrienden of je familie ... Maar wanneer het zo publiekelijk wordt uitgespeeld, voor de hele wereld, is dat toch iets heel anders. Het was echt pijnlijk.”

Nu Humphries op pensioen gaat, hoopt hij dat hij eindelijk voor meer herinnerd zal worden dan enkel voor zijn korte huwelijk met de realityster. “Ik weet dat heel wat mensen me altijd zullen blijven zien als Die F*cking Jongen van tv. En dat snap ik. Ik heb er zelf voor getekend. Ik wil ook geen medelijden. Maar ik hoop dat echte basketbalfans me zullen herinneren als een sloper, als een man die altijd geprobeerd heeft om het spel in het beste daglicht te plaatsen.”

Emotioneel

Ondertussen heeft de open brief van Kris ook zijn ex-vrouw Kim Kardashian bereikt. Een ingewijde vertelt HollywoodLife dat Kim verrast was door de woorden van haar ex. “Kim is blij te horen dat hij het gevoel had dat hun liefde echt was, want zij is het daarmee eens. Ze had alleen geen idee dat hun scheiding hem zo had geraakt en het hem zo moeilijk had gemaakt. Nadat ze het stuk gelezen had, voelde Kim zich erg emotioneel toen ze terugdacht aan die moeilijke periode. Ze voelt echt met hem mee, want ze heeft heel veel gehuild om hun breuk.”

De bron vervolgt: “Kim trouwde voor liefde, niet voor de kijkcijfers. Ook zij heeft geleden onder een schaamtevolle scheiding. Ze moest omgaan met heel wat vragen van de fans die de geldigheid van hun snelle romance en hun mislukte huwelijk in vraag stelden. En ze worstelde met de vele vreemden die dachten dat ze het alleen maar voor de camera’s, de beroemdheid en het geld gedaan had. Ze kan zich dus vinden in Kris’ oprechte woorden over hun tijd samen. Uiteindelijk is Kim erg dankbaar voor hun tijd samen en wenst ze hem veel geluk toe.”