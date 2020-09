Ex-man overleden Naya Rivera vindt troost bij haar zus: “Ze gaan samenwonen om voor de kleine Josey te zorgen” MVO

Bron: ANP/DailyMail 0 Celebrities Ryan Dorsey (37), de ex-man van Naya Rivera en vader van hun vijf-jarige zoon Josey, woont momenteel samen met de zus van de in juli overleden Glee-actrice, Nickayla (25). De twee trokken samen in een appartement omdat ze allebei zorg dragen voor Josey.

Ryan was van 2014 tot 2018 met Naya getrouwd. Het stel verwelkomde Josey in 2015. Sinds de dood van de actrice zorgen Ryan en Nickayla voor de jongen en is de band tussen hen veel hechter geworden, al is er volgens de krant (nog) geen sprake van een romance. Nickayla is een professioneel model en lijkt als twee druppels water op haar overleden zus.

“Ze hebben veel steun aan elkaar in deze moeilijke periode en willen Josey een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Al hun vrije tijd brengen ze samen door. Ryans ouders helpen ook veel, de familie staat het jongetje dag en nacht bij,” aldus een bron.

Rivera verdronk begin juli in Lake Piru in het zuiden van Californië. Ze was die dag samen met Josey gaan varen.