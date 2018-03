Ex-man over Mel B: "Soms was ze zo van het padje dat ze midden in de woonkamer ging plassen waar de kinderen bij waren" lva

09 maart 2018

02u50

Bron: ANP/BuzzE 1 Celebrities Volgens Stephen Belafonte, de ex-man van Mel B, kampt de Spice Girl met een ernstige drank- en drugsverslaving. Zo zou ze meerdere malen een overdosis genomen hebben en zei ze dat de blauwe plekken en andere blessures die ze door haar verslaving opgelopen had, te wijten waren aan huiselijk geweld. Daar klopt helemaal niets van, aldus Stephen. Dit meldt TMZ.

Belafonte is verwikkeld in een juridische strijd met Mel B, over de bezoekrechten aan zijn stiefdochter Angel, het kind dat Mel kreeg met komiek Eddie Murphy. Volgens Stephen vertelt de Spice Girl haar dochter leugens om Angel zo tegen hem te keren.

De ex van Mel beweert dat zij zo verslaafd is aan drank en drugs, dat ze "midden op de dag helemaal lamgeslagen tegen de muren op botste". "Soms was ze zelfs zo van het padje, dat ze haar broek omlaag trok en midden in de woonkamer ging plassen waar de kinderen bij waren." Ook zou hij de therapeut van zijn ex berichtjes hebben gestuurd, waarin hij hem smeekte Mel te helpen "voordat ze een tweede Michael Jackson werd".

Mel heeft een paar maanden terug gezegd dat Stephen de kinderen filmpjes liet zien waarin mensen door leden van ISIS werden onthoofd, iets wat Belafonte ontkent.