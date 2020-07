Ex-man Naya Rivera gaat door een hel: “Hij slaapt amper uit zorg om hun zoontje” MVO

16 juli 2020

06u54

Bron: ANP 0 Celebrities Het plotselinge overlijden van Naya Rivera is hard aangekomen bij haar ex-man Ryan Dorsey (36), de vader van hun 4-jarige zoontje Josey. Volgens vrienden heeft hij de afgelopen dagen nauwelijks geslapen en ‘zit hij er helemaal door’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is een regelrechte nachtmerrie. Hoewel Naya en hij niet meer samen waren, is en blijft ze altijd de moeder van Josey. En dat jongetje heeft zijn moeder nodig, maar dat is nu allemaal anders geworden. Ryan kan zich geen leven zonder Naya voorstellen, met name voor hun zoon,” aldus een bron. “Hij slaapt niet meer omdat hij zich zulke zorgen maakt.”

Rivera en Dorsey waren van 2014 tot 2018 met elkaar getrouwd. “Sinds het moment dat Naya als vermist werd opgegeven is Ryan bij haar familie geweest. Behalve dat ze met z’n allen voor Josey zorgden, hadden ze ook veel steun aan elkaar.”

De 33-jarige Glee-actrice verdronk afgelopen week in Lake Piru in Ventura County, Californië. Na een intense zoektocht van een paar dagen vonden de autoriteiten het lichaam van Naya.