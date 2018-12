Ex-man Mel B klapt uit de biecht over seksleven lva

24 december 2018

03u19

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Er blijft Mel B weinig bespaard in de afhandeling met haar ex-man Stephen Belafonte. In een interview met Dylan Howard voor diens podcast All Rise klapte Belafonte uit de biecht over hun vroegere seksleven. Volgens hem maakten de twee regelmatig pikante filmpjes met hun telefoon. Dit meldt Us Weekly.

"Als je het hebt over sekstapes...kijk, we hadden geen professionele camera en een lichtsetting in de slaapkamer en er is niks gemonteerd, maar we hebben tijdens intieme momenten weleens het een en ander vastgelegd op een telefoon," aldus Belafonte. Tijdens hun vechtscheiding zou Stephen Mel meerdere malen hebben gewaarschuwd om hun persoonlijke filmpjes te openbaren.

De Spice Girl bekende in haar boek Brutally Honest dat ze na hun scheiding post-traumatische stress ervoer, die zelfs leidden tot een zelfmoordpoging. Het idee dat Belafonte hun sekstapes zou laten zien aan de buitenwereld dreef haar tot wanhoop, zo schrijft ze in haar boek.

De reden dat Stephen nu met dit nieuws naar buiten komt is omdat hij mensen wil laten zien met wat voor een vrouw hij al jaren te maken heeft. "Er zijn zoveel onjuiste nieuwsberichten gepubliceerd, waarin ik word beticht van krankzinnig gedrag. Ik wil hiermee duidelijk maken dat er altijd twee kanten aan een verhaal zijn en dat de leugens die mijn ex-vrouw rondbazuint niet op waarheid berusten.”