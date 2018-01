Ex-man Lisa Marie Presley eist 367.000 euro in vechtscheiding MVO

De ex-man van Lisa Marie Presley wil dat zij de advocaten betaalt die hem bijstaan in hun scheidingsprocedure. Volgens online magazine TMZ heeft Michael Lockwood een eis van 450.000 dollar (367.000 euro) neergelegd bij de rechter.

De vierde man van de dochter van Elvis zegt maar 20 à 25 dollar per uur te verdienen met zijn werk als klusjesman in een muziekwinkel. Lisa Marie daarentegen krijgt volgens de papieren iedere maand 350.000 dollar uit de erfenis van haar vader. Dat inkomensverschil is voor de muzikant reden om de claim in te dienen.

Michael en Lisa Marie trouwden in 2006 en hebben een negenjarige meisjestweeling, Finley en Harper. In het voorjaar van 2016 vroeg Lisa Marie de scheiding aan. De twee voormalige geliefden staan sindsdien op voet van oorlog. Lisa Marie verklaarde onder meer dat Michael verdacht werd van het bezit van kinderporno, wat haar ex-man ontkent. De dochters van het stel wonen al ruim een jaar bij haar moeder Priscilla.