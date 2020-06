Ex-man J.K. Rowling geeft toe dat hij haar klappen verkocht: “En dat spijt me helemaal niet” TDS

12 juni 2020

10u08

Bron: The Sun 1 Celebrities Jorge Arantes, de eerste echtgenoot van J.K. Rowling, heeft in de Britse media toegegeven dat hij de schrijfster fysiek te lijf is gegaan tijdens hun relatie. Tot groot ongeloof van velen laat de man bovendien weten “geen spijt te hebben” van zijn daden. Arantes reageert daarmee op de open brief van Rowling op haar website, waarin ze onthulde dat ze tijdens haar huwelijk het slachtoffer werd van huiselijk geweld.

“Ja, ik verkocht Joanne klappen. Maar er was geen voortdurend misbruik”, stelt de man in de Britse tabloid The Sun. “Het spijt me dus niet dat ik haar geslagen heb. Als zij spreekt van huiselijk geweld, dan is dat haar zaak.” Jorge heeft naar eigen zeggen slechts eenmalig een tik verkocht, meer bepaald op de avond dat J.K. Rowling haar koffers pakte en hem voorgoed verliet. Maar dat is volgens velen erg twijfelachtig.

Het is namelijk niet de eerste keer dat de ex-man van de schrijfster schaamteloos uitpakt met zijn daden. In een interview in 2000 zei hij doodleuk dat hij Rowling in november 1993 “hard” had geslagen, waarna hij haar een tijdlang uit hun huis gooide. Ook toen klonken dezelfde woorden: “Het is waar dat ik haar heb geslagen”, zei hij toen. “Maar het is niet zo dat ik haar mishandeld heb.”

Open brief

De uitlatingen van Arantes zijn een reactie op de open brief van de ‘Harry Potter’-schrijfster. In een lang persoonlijk bericht op haar website - dat ze schreef om zich te verdedigen tegen de storm van kritiek die ze kreeg na transfobe uitspraken - heeft Rowling duidelijk gemaakt dat ze in het verleden niet alleen slachtoffer was van huiselijk geweld, maar ook van seksueel misbruik. “Ik zeg dat niet in een poging sympathie op te wekken maar uit solidariteit met de enorme aantallen vrouwen die net zo’n geschiedenis hebben als ik.”

Rowling zegt dat ze “buitengewoon veel geluk” heeft gehad. “Ik ben een overlevende, zeker geen slachtoffer. Ik heb alleen mijn verleden genoemd omdat ik, net als elk ander mens op deze planeet, een complex achtergrondverhaal heb dat mijn angsten, mijn interesses en mijn meningen vormt. Ik vergeet die innerlijke complexiteit nooit wanneer ik een fictief personage creëer en ik vergeet het zeker nooit als het gaat om transgenders”, aldus de auteur.

Storm van kritiek

De afgelopen dagen reageerden veel fans en queer-organisaties boos of teleurgesteld op de eerdere uitspraken van Rowling. Ook ‘Harry Potter’-vertolker Daniel Radcliffe en ‘Fantastic Beasts’-acteur Eddie Redmayne namen afstand van de tweets van de schrijfster.

