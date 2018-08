Ex-man haalt kinderen weg bij Barbie: "Wat als ze hen meeneemt in haar wanhoop?" MVO

01 augustus 2018

07u22

Bron: De Telegraaf 3 Celebrities Michael Van Der Plas, de ex-man van Samantha de Jong - beter bekend als Barbie - wil hun kinderen bij haar weghalen. Hij wil in Spanje een nieuw leven met hen beginnen, samen met zijn nieuwe vriendin.

Eerder deze week kwam hij in paniek terug uit Spanje, toen hij hoorde dat zijn ex weer een zelfmoordpoging ondernomen had. "Wat bijna niemand weet, is dat dit al de dérde keer was dat Samantha zich van het leven wilde beroven", vertelde hij aan Privé. "De eerste keer bracht ze de kinderen van tevoren nog naar haar ouders, deze laatste keer was onze zoon Milano er gewoon bij! Je moet er toch niet aan denken dat zij hem de volgende keer in haar wanhoop meeneemt als ze weer wat onderneemt!"

Vandaar dat hij vanaf nu liever zelf voor de kinderen zou zorgen. Barbie moet volgens hem eerst aan zichzelf werken voor ze zorg voor anderen kan dragen. Naast Milano hebben de twee ook een dochter, Angelina. De kinderen gingen al eens eerder met Michael naar Carihuela, waar hij een kroeg uitbaat, maar dat was moeilijk voor het 6-jarige meisje. Omdat ze schoolplichtig was probeerde Michaels nieuwe vriendin Naomi haar les te geven, maar uiteindelijk werd het toch beter geacht dat ze terug naar Nederland kwam om bij haar moeder te wonen.

Nu het weer is misgelopen, lijkt dat geen optie meer. "Er is nu dat verhaal dat ze gedrogeerd is, dat iemand iets in haar drankje heeft gedaan", klinkt het sceptisch bij Michael. "Als ze dat vertelt, hoeft ze niet naar een afkickkliniek. Maar als ze gewoon weer zelf heeft gebruikt, met iemand die op bezoek was, dan wordt dat wel de hoogste tijd..."

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.