Ex-man Britney Spears mengt zich in discussie: “Ze heeft lang genoeg opgesloten gezeten” TDS

20 augustus 2020

13u18

Bron: ANP 1 Celebritites Ondanks het feit dat Britney Spears (38) slechts 55 uur officieel getrouwd was met haar jeugdliefde Jason Alexander (38), weerhoudt dat haar ex-man er niet van om voor haar op te komen. Alexander was afgelopen week een opvallende aanwezige bij een ‘Free Britney’ protest in Los Angeles. Dit meldt Page Six.

Britney en Jason trouwden én scheidden in januari 2004, na een typisch knotsgek Las Vegas weekend. Hoewel de twee elkaar al jaren kenden, wilden ze hun huwelijk toch niet voortzetten en werd het geannuleerd.

Spears staat sinds haar mentale inzinking in 2008 zowel financieel als persoonlijk onder toezicht van haar vader Jamie, iets waar de zangeres nu vanaf wil. Hoewel de rechtbank in Los Angeles heeft besloten het toezicht voorlopig in handen van Jamie te laten, is haar ex-man het daar niet mee eens. “Ze wil heel graag weer controle over haar eigen leven hebben. En dat verdient ze ook. Ze heeft lang genoeg opgesloten gezeten.”

Zaak afgewezen

Jamie Spears heeft dus al 12 jaar lang de touwtjes in handen wat betreft Britney’s zaken en daar komt voorlopig geen verandering in. De 38-jarige zangeres vroeg de rechtbank om haar tijdelijke waarnemer haar vader voorgoed te vervangen. Maar vooralsnog blijft de huidige situatie hetzelfde tot tenminste februari 2021. Dit zou blijken uit een document dat door Britney’s fans online is gezet. Men heeft nog niet kunnen achterhalen of dat document waarheidsgetrouw is. Volgens de advocaat van Britney wil ze graag onder het juk van haar vader uitkomen, om zelf weer te kunnen beslissen over haar leven.

LEES OOK:



Vader Spears houdt dan toch het zeggenschap over Britney



Britney Spears wil dat vader stopt als bewindvoerder