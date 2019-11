Ex-man Amy Winehouse gearresteerd voor brandstichting Redactie

27 november 2019

12u00

Bron: AD 2 Celebrities Blake Fielder-Civil, de ex-man van de in 2011 overleden zangeres Amy Winehouse, is gearresteerd nadat er brand uitbrak in zijn flat in Leeds. De reden van de brand zou het roken van crack zijn geweest.

De 37-jarige Blake, die in 2009 scheidde van Winehouse na een tumultueus huwelijk, woont op de zevende verdieping van de flat. Hij zou een aantal buren hebben uitgenodigd om bij hem 'te komen roken'. Dat verliep kennelijk niet vlekkeloos, waarop andere buren alarm sloegen en de brandweer belden nadat ze dikke, zwarte rook uit Blake's appartement zagen komen.

“We konden de rook zien en ruiken. Ook zagen we hem van zijn verdieping vertrekken naar een hoger gelegen verdieping. Hij zei 'joh, het is maar een beetje rook'. Wij waren vreselijk bezorgd toen we het tafereel aanschouwden," aldus een geschrokken buurvrouw.

Fielder-Civil werd eerst naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, waarna hij gearresteerd werd op verdenking van brandstichting. De ex van de zangeres probeerde eerder dit jaar haar ouders aan te klagen, omdat hij meent recht te hebben op een deel van het nagelaten fortuin van Winehouse.