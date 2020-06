Ex Liz Hurley schreef afscheidsbrief naar kinderen: “Hij was depressief met hoofdletter D” BDB

29 juni 2020

15u29

Bron: The Sun 0 Celebrities Multimiljonair Steve Bing heeft volgens de Amerikaanse tv-presentator Billy Bush een afscheidsbrief geschreven naar z’n 18-jarige zoon Damian. De ex van de Britse actrice Liz Hurley pleegde vorige week op 55-jarige leeftijd zelfmoord nadat hij depressief raakte tijdens de lockdown. “Hij was depressief met hoofdletter D”, zei Bush in z'n programma ‘Extra’.

Maandag 23 juni sprong filmproducent Bing z’n dood tegemoet vanop de 27ste verdieping van z’n appartementsgebouw in Los Angeles. Voor hij die wanhoopsdaad pleegde, schreef Bing naar verluidt niet enkel een boodschap naar zoon Damian, maar ook naar Kira (21), de dochter die hij had met tennisspeelster Lisa Bonder. Dat maakte de Amerikaanse tv-presentator Billy Bush bekend in z’n programma ‘Extra’. De manager van het flatgebouw en de ter plaatse gekomen agenten zouden ervoor gezorgd hebben dat de briefjes bij de kinderen van Bing terechtgekomen zijn.

Volgens het tv-gezicht had de multimiljonair het al een hele tijd moeilijk. “Ik had gemeenschappelijke vrienden met Steve. Hij was depressief met hoofdletter D”, vertelde hij. “De coronacrisis heeft zeker een beslissende rol gespeeld. Hij heeft daar heel erg van afgezien. Veel vrienden reageerden geschokt toen ze z’n overlijden vernamen. Andere bronnen vertelden dan weer dat hij aan een bipolaire stoornis leed. Hij zou ook geldproblemen gehad hebben.”

Steunbetuigingen

Wat er in de afscheidsbrieven stond, is niet bekend. Wel bedankte zoon Damian, die de kost verdient als acteur en model, z’n fans op Instagram voor de lieve berichtjes die hij kreeg. “De steun en liefde die ik heb ontvangen, hebben me enorm geholpen in deze moeilijke tijden”, liet hij weten.

Er is niet veel bekend over de relatie tussen Damian en zijn vader. Nadat actrice Elizabeth Hurley zwanger was geraakt tijdens een korte relatie met Bing, ontkende hij eerst dat hij de vader van het kind was. Uit een test bleek uiteindelijk dat hij Damian wel degelijk had verwekt. Hij bood Hurley daarop naar verluidt 100.000 euro aan alimentatie aan, maar die weigerde ze omdat ze niet de indruk wilde wekken uit te zijn op zijn geld.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

