Ex-lid Pussycat Dolls: "Ik zat niet in een meidengroep, maar in een prostitutienetwerk. We werden allemaal misbruikt"

Bron: Twitter, Infowars.com 0 Photonews Kaya Jones. Celebrities Een carrière bij de Pussycat Dolls? Dan moest je wel met de bazen slapen. Met die forse beschuldiging pakte Kaya Jones dit weekend uit op haar Twitterprofiel. "Mijn waarheid: ik zat niet in een meidengroep. Ik zat in een prostitutienetwerk. Toevallig zongen we ook nog en waren we beroemd. Iedereen die boven ons stond, ging met het geld lopen. Wij verdienden slechts 500 dollar per week, terwijl we allemaal gebruikt én misbruikt werden."

"Mensen vragen wel eens hoe erg het was. Erg genoeg om mijn dromen, collega's en een platendeal van 13 miljoen dollar op te geven. We wisten namelijk toen al dat we top zouden worden."

Namen noemt Jones niet, maar in een interview met Infowars.com gaat ze er wel dieper op in. "Om deel van het team te mogen zijn, moest je een teamspeler zijn. Lees: verplicht in bed duiken met iedereen die je aangewezen werd, anders konden ze jou niet uitbuiten. Wie weigerde, kwam gewoon niet aan de bak. Ze wilden bovendien dat je verslaafd raakte aan drugs, want dat was nog een extra troef die ze tegen jou konden uitspelen. Zo werd het slachtoffer steeds dieper in haar slachtofferrol geduwd."

Jones wijst ook met een beschuldigende vinger naar Robin Antin, de vrouw die de succesvolle muziekband oprichtte. "Ik wil dat deze chaperonne uit de hel eens goed uitlegt waarom een meisje uit een andere groep van haar zelfmoord gepleegd heeft. Vertel iedereen hoe je ons mentaal gebroken hebt."

Een verwijzing is dat naar Simone Battle, een lid van de meidengroep G.R.L. die drie jaar geleden zichzelf ophing. "Ze leed aan een depressie als gevolg van financiële schulden", luidde de officiële uitleg toen. "Sorry, maar jullie kaartenhuis stort nu helemaal in", raasde Jones verder. "Binnenkort zal iedereen de waarheid kennen. Zielig hoe misbruikers zich zo graag in de slachtofferrol wentelen."

Antin doet haar beschuldigingen al af als "belachelijke leugens". "Ze is duidelijk op zoek naar een snelle manier om beroemd te worden. Ze is trouwens nooit echt een lid van de groep geweest. Meer een stand-in, zoals er zovelen geweest zijn. En hoe laf is het wel niet om de nagedachtenis van Battle op die manier te besmeuren?" Uithangbord Nicole Scherzinger heeft voorlopig nog niet gereageerd.

Jones maakte de beginperiode van de Pussycat Dolls in 2003 mee, maar zou er twee jaar later de brui aan geven. "Het was niet plezant meer. Niet iedereen trekt nog aan hetzelfde zeel", luidde haar uitleg toen.

Waarom Jones niet eerder aan de alarmbel getrokken heeft? "Omdat we allemaal misbruikt zijn, tiens. In 2004 bracht ik het onderwerp ter sprake bij Hollywoodbazen. In 2005, 2006 en 2011 deed ik mijn verhaal aan de pers, maar de journalisten hebben me telkens genegeerd. Hopelijk horen jullie me nu in 2017 wel, media!"

"Aan iedereen die denkt dat ik dit verzin: waarom zou ik te boek willen staan als iemand die misbruikt werd? Ik werd trouwens vaak genoeg bedreigd: als ik er iets van durfde vertellen, zou mijn carrière voorbij zijn. Of erger nog, dan zou ik dood eindigen. Maar ja... Vermoorden of onze ziel doden, wat is het verschil? Tieners gaan voor minder naar de gevangenis. Vliegt Hollywood dan nu in de cel?"

