Ex Lewis Capaldi wint Britse versie 'Love Island': "Maar hij krijgt geen stukje van de winst” SDE

29 februari 2020

11u23

Bron: The Sun 0 Celebrities Paige Turley (22), de ex-vriendin van singer-songwriter Lewis Capaldi (23) heeft afgelopen week de Britse versie van ‘Love Island’ gewonnen. Ze vond de liefde bij Finn Tapp (20) en het koppel mocht naar huis met 50.000 pond (58.137 euro). Ondanks eerdere grapjes van Lewis, moet hij echter geen cent verwachten, zegt Paige in The Sun.

Al van in het begin was Paige Turley een van de meest opvallende kandidaten van ‘Love Island’. Hoe kan het ook anders, als je ex Lewis Capaldi heet en een van de meest veelbelovende jonge muzikanten van dit moment is. Paige verklapte tijdens de eerste aflevering trouwens zélf dat ze een relatie met de zanger had, waarna ook Lewis zich in de media uitliet over haar deelname. Recent nog tijdens de Brit Awards, waar hij twee prijzen mee naar huis nam. Tijdens zijn speech vertelde hij dat zijn grote hit ‘Someone You Loved’ over zijn overleden grootmoeder ging, en niét over Paige, zoals gespeculeerd werd. Maar de muzikant grapte ook dat hij recht had op een deel van het prijzengeld als ze zou winnen, omdat hij de reden was dat ze voor het programma gevraagd werd.

Nu Paige effectief gewonnen heeft, is ze niet van plan om te delen met haar ex-vriendje, vertelt ze in The Sun. “Dat is typisch Lewis", lacht ze. “Het is geen verrassing dat hij dat gezegd heeft. Maar ik kan hem echt geen geld geven. Als ik al mijn schulden heb afbetaald, zal er niets meer overblijven!”

(Lees verder onder de foto.)

Haar nieuwe vriendje Finn maakt zich alvast geen zorgen om Lewis. “Ik heb nog nooit in de situatie gezeten waar mijn lief zo'n bekende ex had", geeft hij toe. “Maar ik zou niet zeggen dat het intimiderend is. Ik houd van zijn muziek en ik ben een fan. Ik kan niet wachten om hem te ontmoeten." En Finn, een voetballer bij Oxford City, heeft grote plannen. “Ik ben van plan om een album uit te brengen dat je kunt meezingen onder de douche”, lacht hij. “Hopelijk wil hij enkele nummertjes met me inzingen. Ik wil dolgraag met hem samenwerken en volgend jaar op de Brit Awards de prijs voor beste nieuwkomer winnen.”