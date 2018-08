Ex Kourtney Kardashian dreigt met boek SD

10 augustus 2018

07u57

Bron: ANP 0 Celebrities Younes Bendjima (25), de kersverse ex van Kourtney Kardashian (39), zou gedreigd hebben een boek te schrijven met daarin allerlei sappige details over de Kardashians, als haar familie niet onmiddellijk ophoudt hem zwart te maken. Dat meldt Radar Online.

Bendjima zou een van zijn vrienden met Kourtney hebben laten praten, om haar ervan op de hoogte te brengen dat hij niet opgezet is met de stemmingmakerij die haar zussen op social media ten toon spreiden. Zo zou beweerd worden dat hij is vreemdgegaan, nadat hij met een andere vrouw in innige omhelzing op zijn vakantieadres in Mexico werd gespot. De vrouw in kwestie heet Jordan Ozuna, een voormalige Hooters-serveerster die het tot model schopte. De 28-jarige schone werd in het verleden al romantisch gelinkt aan Tyga en Justin Bieber.

"Ik dacht dat je met je vrienden op vakantie was, Pinokkio", schreef Kim onder een post van Younes, waarin hij de paparazzi foto's van hem en Ozuna probeert te verklaren. Ook Khloé Kardashian zou nare comments over Younes geschreven hebben.

"Younes en Kourtney waren twee jaar samen, dus hij heeft lang genoeg in de familie meegedraaid om de vuile was over hen buiten te hangen," meldt een bron. "Daar zitten ze natuurlijk helemaal niet op te wachten. Daarom heeft Kourtney haar familie gevraagd zich koest te houden. Ze wil door met haar leven."