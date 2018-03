Ex Gary Oldman haalt uit naar Academy: "Jullie hebben twéé misbruikers een Oscar gegeven" MVO

06 maart 2018

07u00 1 Celebrities De ex-vrouw van Gary Oldman heeft maandag flink uitgehaald naar de Academy. Donya Fiorentino beschuldigt de organisatie achter de Oscars ervan twee misbruikers te hebben geëerd met een award.

"Gefeliciteerd Gary en felicitaties voor de Academy voor het belonen van niet één, maar twee misbruikers", zei Fiorentino in een statement tegenover TMZ. "Ik dacht dat we vooruitgang hadden geboekt. Wat is er gebeurd met de MeToo-beweging?"

Fiorentino was van 1997 tot 2001 getrouwd met Oldman. Aan het einde van hun huwelijk beschuldigde ze hem van huiselijk geweld. De acteur zou haar fysiek en mentaal mishandeld hebben. Ze verklaarde in rechtbankpapieren onder meer dat hij haar heeft geslagen met een telefoon. Volgens Oldman ruzieden de twee over een telefoon, en raakte het toestel zijn ex slechts toen hij het losliet.

Met het noemen van een tweede "misbruiker", doelt de vrouw op basketballer Kobe Bryant. Hij kreeg de Oscar voor beste korte animatiefilm voor 'Dear Basketball'. Bryant werd in 2003 door een hotelmedewerkster beschuldigd van verkrachting. Berichten dat hij de vrouw 5 miljoen dollar heeft betaald om van een rechtszaak af te zien, heeft de sportman altijd ontkend.