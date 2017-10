Ex-Familie-acteur wordt al tien jaar gestalkt TK

Bron: TV Familie 0 VTM Celebrities Acteur Guillaume Devos speelt mee in het theaterstuk 'Brasschaatse Huisvrouwen', maar we kennen hem voornamelijk als de acteur die Pierrot in 'Familie' speelde. De man heeft het al tien jaar erg moeilijk, vertelt hij in TV Familie. "Ik word al tien jaar gestalkt, het moét stoppen."

De problemen begonnen in 2007, toen Guillaume deelnam aan 'Steracteur Sterartiest'. Hij deed er een vrouwelijke fan op die al snel buiten de lijntjes kleurde. "Ze begon me brieven te sturen toen ik deelnam aan het programma en het is altijd maar erger geworden. Ze denkt en schrijft dat ik enkel en alleen voor haar zing. Ze begon allerlei spullen op te sturen, op mijn deur te kloppen. Dus ze moet me ooit gevolgd zijn, hoe kent ze anders mijn adres? Nadien begon ze mij te bellen op m'n vaste lijn. Soms wel twintig keer per dag, ook 's nachts. Ik heb die lijn opgezegd."

Toen Guillaume haar begon te negeren, begonnen de dreigementen. "Laat ons zeggen dat sommige dreigementen er zó over zijn, dat ik wel iets moet ondernemen. Ik heb gelukkig alle bewijzen verzameld, ik heb wel honderden brieven. Alles is nu in handen van het parket. De politie vroeg het mij zelfs: 'Hoe is 't mogelijk dat jij hier zo lang mee hebt gewacht?'"

