Ex eist meer geld van Chris Brown "omdat ze zijn dochter niet met rust laten"

17 september 2018

09u05

Bron: ANP 0 Celebrities De moeder van het dochtertje van Chris Brown wil meer alimentatie, omdat fans van de zanger de kleuter niet met rust laten. Nia Guzman vraagt in rechtbankpapieren om meer geld van de muzikant, zodat ze met de 4-jarige Royalty kan verhuizen naar een woning met meer privacy.

In juridische documenten, die in handen zijn van The Blast, laat Nia weten dat de kleuter "gevangen zit" in het driekamerappartement. "Ze kan niet naar buiten, want daar zijn allerlei gekken." Ze wijst in haar relaas op een aantal incidenten rond de huizen van Chris zelf, waar fans probeerden in te breken of zich toegang verschaften tot zijn portiek, in de hoop de zanger te kunnen spreken. Ze zegt dat soortgelijke situaties zich ook voor haar deur hebben voorgedaan, met fans die in contact willen komen met haar dochter.

De alimentatiezaak loopt al langer. Eerder deze maand heeft Chris aangegeven dat hij het niet in het belang van zijn dochter vindt, mocht de alimentatie vastgelegd worden op basis van zijn inkomen, omdat hij "buitengewoon veel" verdient. "Een vierjarige alles geven waar ze om vraagt kan schadelijk zijn en is niet het beste voor haar", liet hij de rechter weten.

In zijn documenten legde Chris vast dat hij al 6.000 dollar per maand betaalt voor de privéschool, medische zorg en een nanny voor Royalty. Daarnaast zegt hij bijna 1.800 dollar per maand bij te dragen voor vakantie en reiskosten, 1.500 voor cadeautjes en vermaak en ruim 400 voor naschoolse activiteiten. Hij wil het bij die kleine 10.000 per maand laten, terwijl Nia 21.000 dollar per maand aan alimentatie eist.