Ex dwingt Mel B tot drugs- en alcoholtest MVO

05 september 2018

06u55

Bron: ANP 0 Celebrities Mel B is in de voogdijzaak om dochter Madison akkoord gegaan met onaangekondigde drugs- en alcoholtesten. Haar ex Stephen Belafonte had dat aangevraagd bij de rechter, nadat vorige week een voormalige nanny Mel beschuldigde van alcoholmisbruik.

Eerder maakte de voormalig Spice Girl al wereldkundig dat ze na de finale van America's Got Talent, waar ze jurylid is, een behandeling zal ondergaan in een kliniek. In de talkshow van Ellen DeGeneres sprak ze geruchten dat dat was vanwege verslavingen tegen. "Ik ben geen alcoholist. Ik ben geen seksverslaafde. Maar ik zat tien jaar lang in een intense relatie."

In een eerdere scheidingsovereenkomst kwamen Mel en Stephen overeen dat zij allebei geen drugs en alcohol mogen gebruiken in de negen uur voor hun zevenjarige dochter bij hun verblijft. Ook moeten ze nuchter blijven zolang Madison bij hen is. De zangeres zal daar de komende vier maanden geregeld onverwacht op gecontroleerd worden.