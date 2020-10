Ex-bodyguard beschuldigt Kris Jenner van seksueel wangedrag SDE

01 oktober 2020

12u35

Bron: ANP 0 Celebrities Een beveiliger die in 2017 en 2018 voor Kris Jenner (64) werkte, zegt dat hij in die tijd slachtoffer is geworden van racisme en seksisme, en dat Kris geregeld ongewenste avances maakte. De realityster ontkent dat met klem.

Volgens Marc McWilliams ontstond er in zijn tijd als bodyguard van de moeder van de Kardashian/Jenner-clan een patroon in het gedrag van Kris, dat onder meer bestond uit "ongewenste seksuele toenaderingspogingen en ander wangedrag", zo stelt hij in rechtbankpapieren. Hij stelt daarin dat hij het gedrag zowel bij Kris als bij het beveiligingsbedrijf waar hij voor werkte, heeft aangekaart, maar dat daar niets mee werd gedaan.

De man werkte een tijdlang ook voor Kourtney Kardashian, de oudste dochter van Kris. Omdat hij de familie ook beschuldigt van het overtreden van een aantal arbeidswetten, wordt zij genoemd als partij in de papieren. Kourtney wordt echter niet beschuldigd van seksueel wangedrag.

De advocaat van Kris laat aan Amerikaanse media weten dat de aantijgingen "compleet uit de lucht gegrepen" zijn. Hij noemt de beschuldigingen absurd en duidelijk verzonnen en stelt dat het niet moeilijk zal zijn het tegendeel te bewijzen. Ook beweert de raadsman van de familie dat McWilliams om een hele andere reden niet meer voor Kris werkt: het beveiligingsbedrijf zou hem hebben bedankt voor bewezen diensten, nadat hij meerdere keren in zijn auto in slaap was gevallen tijdens zijn diensten.