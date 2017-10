Ex-assistente Weinstein: "Seks was dagelijks onderdeel van onze job" Joeri Vlemings

12u31

Bron: The Guardian 0 EPA Celebrities Harvey Weinstein intimideerde niet alleen actrices, maar ook naaste medewerksters, van wie sommigen zelf mee onder vuur liggen. Een Britse ex-assistente van de Hollywoodbons reageert in The Guardian: "Ook wij waren niet veilig".

Weinsteins assistentes kregen de voorbije dagen het verwijt dat ze de seksuele intimidatie van hun baas mee mogelijk maakten. Zijn tactiek was om potentiële slachtoffers eerst gerust te stellen met de aanwezigheid van enkele vrouwelijke medewerkers, die dan plots verdwenen zodat Weinstein zijn walgelijke gangen kon gaan.

Aan The Guardian zegt een voormalige assistente, die in de laatste vijf jaren nauw heeft samengewerkt met Weinstein in Londen, dat de situatie toch wat complexer was dan dat. Ze stelt dat ze samen met haar collega's óók slachtoffer was van Weinsteins misbruik. Dat ze zelf gemanipuleerd en uitgebuit werden. Dat ze gedwongen werden om zijn geflirt mee mogelijk te maken en toe te dekken. Ze beseften toen niet, beweert de ex-assistente die anoniem wenst te blijven, dat hij zich ook bezondigde aan aanranding en verkrachting. Dat wringt vandaag bij haar: "Hij had iedereen gemanipuleerd op zijn weg naar dat ene doel: seks. Het was verschrikkelijk. Ik had moeten opstappen. Ik had iets moeten zeggen."

Manipulatie

"Maar ook wij liepen gevaar", voegt ze eraan toe. "Je denkt dat je aan een illustere carrière begint. Je wil echt geloven dat je het gaat maken. En daar jaagt hij net op. Hij jaagt op jonge, kwetsbare krachten die hij kan manipuleren."



De vrouw, een dertigster, was eigenlijk aangeworven als 'business assistant', maar ze werd al snel een soort van persoonlijke assistente, wier werk vaak helemaal draaide rond Weinsteins seksuele uitspattingen. "Seks was een dagelijks deel van mijn job. Ik moest het hem zo makkelijk mogelijk maken op verscheidene manieren. Echt walgelijk." Ze moest vooral de vrouwen met wie Weinstein de lakens deelde, op feestjes weghouden van zijn echtgenote. En als hij alleen wou zijn met een vrouw, snauwde hij de assistente af: "Hij zei dan 'fuck off'. Ik was bang van hem."

Monster

Machtsmisbruik was het van Weinstein, zegt ze nu, omdat de getroffen vrouwen "dachten er iets uit te halen" voor hun carrière. Ze beseft nu dat Weinstein zijn personeel misbruikte "om hem minder roofzuchtig te doen overkomen". Pas toen ze via een chauffeur hoorde dat een jonge vrouw een slechte ervaring had gehad met Weinstein in zijn hotelkamer, begon het de assistente voor het eerst te dagen dat haar baas gewelddadiger was dan ze had gedacht. "Ik was er ziek van", zegt ze. Maar een reactie, die bleef uit, moet ze toegeven: "Je zit gevangen, je bent moe, je bent kwetsbaar. Hij begint je te breken. Je raakt de controle kwijt als je doorhebt wat er gaande is. Je wordt gek."

Eerder al getuigden andere werkneemsters dat Weinstein een "monster" was, dat hen behandelde als "vuil". Iemand zei ook dat er in het bedrijf een cultuur van "angst" en van "zwijgen" heerste.