Ex-assistente moet J.K. Rowling zo'n 22.000 euro terugbetalen SD

05 april 2019

14u03

Bron: BBC 0 Celebrities Amanda Donaldson (35) moet zo’n 22.000 euro terugbetalen aan haar ex-bazin, schrijfster J.K. Rowling (53). De voormalige assistente is schuldig bevonden aan het onrechtmatig gebruik van Rowlings kredietkaart. Het geld zal naar Rowlings liefdadigheidsinstelling Lumos gaan.

Amanda Donaldson werkte van 2014 tot 2017 voor J.K. Rowling, voornamelijk bekend van haar ‘Harry Potter’-boekenreeks. De assistente werd echter op staande voet ontslagen en voor de rechtbank gedaagd. Ze werd ervan beschuldigd dat ze de kredietkaart van Rowling gebruikt zou hebben om dingen voor zichzelf te kopen en geld af te halen. Ook zou ze merchandise van Harry Potter gestolen hebben, maar dat werd niet bewezen verklaard. In totaal zou ze nu 18.734 pond moeten terugbetalen. Dat is, met interesten, ongeveer 19.000 pond of 22.000 euro.

Donaldson ontkende dat ze de aankopen voor zichzelf deed. “Ik had altijd begrepen dat ik de beslissingen moest nemen en haar achteraf moest vertellen wat ik gedaan had”, vertelde ze in de rechtbank over haar aankopen. “Men heeft me nooit iets anders verteld. Ik heb mijn rol altijd gerespecteerd en ik zou nooit zoiets durven doen. Ik ben best beledigd en gekwetst door de beschuldigingen.”

Chocoladerepen

Toch zijn de aankopen die de voormalige assistente deed niet meteen te linken aan de zaken van mevrouw Rowling, beweert haar advocaat. Zo kocht Donaldson in de cadeauwinkel Paper Tiger op een bepaald moment vijf chocoladerepen en een handtas. Volgens Donaldson waren die bedoeld als een relatiegeschenk, maar daar geloofde Rowlings advocaat niets van. “Het is een nogal rare combinatie van aankopen. Het is bizar om te suggereren dat je dit naar een zakenrelatie van mevrouw Rowling zou sturen.”

De sheriff (een soort van rechter, red.) volgde de redenering van de advocaat. “De sheriff accepteerde het bewijs van de vervolger, haar man en haar andere getuigen als volledig geloofwaardig en betrouwbaar. Hij accepteerde het bewijs van de verdediger daarentegen niet als geloofwaardig of betrouwbaar. Hij vond dat haar bewijs een bewust verzinsel was.”