Ex-actrice getuigt in proces: “Weinstein wilde trio in ruil voor rol” Sven Van Malderen

29 januari 2020

22u28

Bron: ANP/The Wrap 0 Celebrities Twee vrouwen hebben in New York getuigd in het proces tegen Harvey Weinstein. Een voormalige actrice verklaarde dat de machtige filmproducent haar aangerand had en later aandrong op een trio in ruil voor werk.

Dawn Dunning (40) zei dat ze Weinstein leerde kennen toen ze in 2004 als serveerster werkte in een nachtclub. Hij zou haar later uitgenodigd hebben om in een hotelkamer te praten over filmprojecten. Daar zou de producent zijn hand onder haar rok gestoken hebben.

"Ik bevroor min of meer en stond recht. Hij bood zijn excuses aan en zei dat het niet nog een keer zou gebeuren", zei de vrouw. Twee weken later ontmoette ze Weinstein al opnieuw in een hotel om te praten over een filmrol. Toen zou hij -in ruil voor een duwtje in de rug- aangedrongen hebben op seks met hem en zijn assistente.

Dunning moest lachen, waarop Weinstein in woede ontstak. “Je gaat het nooit maken in deze business”, zou hij daarop geschreeuwd hebben. Dunning rende vervolgens de kamer uit.

“Met zijn hele gewicht op mij”

Een andere serveerster verklaarde dat Weinstein in haar bijzijn begon te masturberen. “Hij zou me helpen met mijn acteerambities, maar plots nam hij me mee naar de bovenverdieping van het restaurant Cipriani”, aldus Tarale Wulff. “Daar was een terras dat niet gebruikt werd. Hij posteerde zich zodanig dat ik niet meer weg kon. Zijn hand zag ik niet, maar zijn T-shirt begon te bewegen. Het besef dat hij aan het masturberen was, deed me verstijven van schrik.”

Ondanks de onaangename ervaring stemde Wulff er later mee in om een script voor Weinstein in te lezen. Ze ging naar zijn bedrijf, maar daar wachtte een chauffeur haar op. Die bracht haar uiteindelijk naar zijn appartement.

“Hij leek druk bezig met iets, maar toen ik de kamer binnenstapte greep hij mijn armen vast. Hij gooide mij op bed en kwam met zijn hele gewicht op mij liggen. Ik zei dat ik niet verder kon gaan, hij antwoordde dat ik me geen zorgen hoefde te maken. En toen heeft hij me verkracht. Het werd leeg in mijn hoofd, ik kon alleen maar hopen dat het zo snel mogelijk achter de rug zou zijn.” Weinstein nodigde haar nadien nog uit voor de ‘echte auditie’, maar daar kwam uiteraard niets meer van in huis.