Ewan McGregor gedumpt door vriendin, meteen gespot met ex-vrouw MVO

26 februari 2018

07u15 0 Celebrities Ewan McGregor (46) en zijn vriendin Mary Elizabeth Winstead (33) zouden volgens diverse media uit elkaar zijn. Mary Elizabeth heeft een punt achter de relatie gezet, omdat ze niet langer voor 'homewrecker' uitgemaakt wil worden. Voor Eve Mavrakis, de ex van Ewan met wie hij 22 jaar getrouwd was, kwam de breuk als een verrassing.

Een dag na de breuk zou McGregor bij zijn ex op bezoek zijn gegaan om over het voorval te praten.

"Nee, ik weet van niks, sorry," zei Eve tegen een aantal reporters die haar om een reactie vroegen. Ewan en Eve hebben samen vier dochters. Nadat er vorig jaar geruchten rondgingen over ontrouw, werd duidelijk dat de acteur stapelverliefd was geworden op zijn tegenspeelster uit de serie Fargo. Hij besloot hierop huis en haard te verlaten, om met zijn nieuwe liefje samen te gaan wonen. Eve noemde hun scheiding 'teleurstellend'. Ook Mary Elizabeth zette haar man aan de kant, om met Ewan verder te gaan.

Tijdens zijn speech bij de Golden Globes, waar hij een prijs won voor zijn rol in Fargo, bedankte Ewan zowel Eve als Mary Elizabeth, wat voor heel wat reacties op Twitter zorgde.