Ewan McGregor gaat scheiden na 22 jaar huwelijk en begint relatie met bekende collega avh

21u18

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Ewan McGregor en zijn vrouw Eve Mavrakis zijn uit elkaar. Na een huwelijk van 22 jaar heeft het stel besloten te gaan scheiden, weet People.

De 46-jarige Star Wars-acteur en zijn vrouw zijn al sinds mei niet meer samen. McGregor is zelfs al weer verliefd. De Britse krant The Sun betrapte Ewan in een Londens café zoenend met de 32-jarige actrice Mary Elizabeth Winstead, zijn tegenspeelster in de Netflix-serie Fargo.

Netflix Mary Elizabeth Winstead als Nikki Swango in Netflix-serie 'Fargo'

Winstead kondigde afgelopen mei aan te gaan scheiden van haar man Riley Stearns. Sinds die tijd posten zowel McGregor als Mavrakis op social media foto's van zichzelf zonder trouwringen om.

McGregor en de 51-jarige Mavrakis leerden elkaar kennen op de set van de Britse misdaadserie Kavanagh QC. Ze trouwden in 1995 en kregen vier dochters.