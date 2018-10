Ewan McGregor en ex-vrouw raken het niet eens over geld en de voogdij over hun kinderen KDL

03 oktober 2018

09u48

Bron: ANP 0 Celebrities De vechtscheiding tussen Ewan McGregor (47) en Eve Mavrakis (52), de vrouw met wie hij 22 jaar getrouwd was, verloopt allesbehalve soepel. De acteur vindt dat hij Eve veel te veel alimentatie betaalt, terwijl zij net nog meer geld van de acteur wil.

In juridische documenten die E! in handen kreeg, staat dat Ewan vrijwillig bijdraagt aan het levensonderhoud van Eve en hun minderjarige kinderen Jamyan (16), Esther (16) en Anouk (7), omdat hem wettelijk niet opgelegd werd alimentatie te betalen. Naast Jamyan, Esther en Anouk hebben Ewan en Eve ook nog een 22-jarige dochter Clara. De voormalig geliefden ruziën nu over hoe hoog dat bedrag moet zijn. Eve zegt namelijk dat ze niet rond kan komen van de maandelijkse bijdrage van Ewan, maar de acteur beweert dan weer dat hij meer betaalt dan nodig zou moeten zijn. Ook over de voogdij over de drie jongste kinderen raken Ewan en Eve het niet eens. De acteur zou graag gedeelde voogdij hebben, terwijl Eve de kinderen liever enkel bij haar wil hebben.

Affaire

Ewan en Eve vroegen in januari de scheiding aan, nadat hun huwelijk strandde in mei 2017. De reden van de breuk was dat Ewan een affaire begonnen was met Mary Elizabeth Winstead, de actrice die in de film 'Fargo' zijn tegenspeelster was. Mary Elizabeth zette destijds ook haar toenmalige vriend aan de deur.