Evi Hanssen: "Jammer dat ik in België zo moet aandringen. In Nederland willen ze me wel"

Bron: HUMO 0 VTM Celebrities In 'Het Heilig Huis van Hanssen' verwelkomt Evi elke week een BV. Het is het eerste radioprogramma dat ze maakt én ze doet dat bij haar thuis. "Ik heb het gevoel dat ik het allemaal zelf heb moeten doen. In België moet ik altijd zo aandringen, en dat is jammer", vertelt ze in HUMO.

Naast 'Mijn Pop-uprestaurant' was Evi Hanssen dit jaar nauwelijks te zien op de Vlaamse televisie. "Jammer. Vooral omdat ik ondertussen in Nederland wél meer mag doen, en hier almaar moet aandringen." Er komt geen nieuw seizoen van de wedstrijd, maar dat vind ze niet erg. "Het volgende seizoen was sowieso zonder mij geweest. Na het vorige heb ik laten weten dat een vervolg niet meer hoeft voor mij. Het duurt vier maanden om zo'n seizoen op te nemen, en ik besteed die tijd en die energie liever aan iets anders waar ik zelf gelukkiger van word. Soms moet je in je carrière zelf een deur dichttrekken als je wilt dat er nog een andere opengaat. Als je lange tijd hetzelfde doet, gaan mensen op den duur denken dat je niets anders kan. Van mij mag iemand jonger het programma overnemen."

Oververmoeid

In Nederland loopt haar carrière wel goed, maar ze moet wel opletten dat ze niet té hard werkt. "Ik besef zelf goed genoeg dat ik in de gevarenzone zit: ik moet erop letten dat ik mezelf niet voorbijloop. Vier jaar geleden ben ik daardoor zowat gecrasht. Ik zat middenin de opnames voor `Beat da bompaz', het was net uit met mijn toenmalige lief en er kwam nog heel wat andere miserie naar boven. Ik liep met koorts rond ­ bronchitis, werd gedacht. Tot er plots twee dokters in mijn woonkamer stonden met mijn bloedresultaten: mijn huisdokter en de dokter van wacht. Ze schrokken: `Jij staat nog recht?!' Bleek dat die bronchitis eigenlijk een longontsteking was, door oververmoeidheid."

"Daarna heb ik beseft: het moet anders. Gelukkig sta ik nu wat steviger in mijn schoenen. Ik zal het niet meer zover laten komen, al is het maar omdat ik het nu ook zég als ik doodop ben. Al zie ik alle bezorgde reacties ook als een teken van hoe raar we het vinden dat iemand durft toe te geven dat het niet meer gaat. Ofwel gaat alles geweldig goed met je, of je hebt een burn-out. Iets daartussen bestaat niet. Maar dat is wel waar ik me bevind, en met mij de meeste mensen."

