Evi Hanssen is slachtoffer van 'fake news'

10u35

Bron: Instagram 0 VTM Diego Franssens - Evi Hanssen Celebrities Evi Hanssens deelde dinsdagochtend een opvallende foto op Instagram. Hoewel haar blauwe oog daarop de aandacht trekt, heeft de presentatrice ook een opvallende boodschap die ze met de wereld wil delen.

"Verschillende malafide sites gebruiken mijn smoel en naam om anti-rimpelcrèmes te promoten. Dit is dus FAKE ...en eigenlijk ook een compliment #fakenews #fakeness #itwasntme #fakeprofile #fakepromo", schrijft Evi bij de foto. Onder andere Jan Kooijman, die we vooral kennen als jurylid uit 'So You Think You Can Dance' was er als de kippen bij om te reageren. "Wij weten toch allemaal dat jij dat helemaal niet nodig hebt", reageerde hij met een knipoogje erbij.

