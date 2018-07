Evi Hanssen is opnieuw verliefd MVO

19 juli 2018

06u25

Bron: Nieuwsblad 0 Celebrities Evi Hanssen (39) heeft opnieuw de liefde gevonden. Het gaat over Kurt Loyens, een regisseur en productiedesigner.

Veel meer details wil het tv-gezicht en radiostem niet kwijt over haar relatie. Loyens had al heel wat succes in de filmwereld. Zo ontwierp hij sets voor 'Van Vlees En Bloed', 'Salamander' en de Amerikaanse versie van 'Loft', zo weet het Nieuwsblad. Vorig jaar won hij zelfs de Ensor voor beste art director dankzij de film 'Storm'.

Evi is in ieder geval heel gelukkig: "Ik had niet verwacht dat ik dit nog zo zou meemaken. Het is nog pril, maar het voelt heel goed."