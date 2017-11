Even voorstellen: dit is het nieuwe, Nederlandse 'Victoria's Secret' model MVO

12u13 0 Instagram Roosmarijn De Kok Celebrities Roosmarijn De Kok uit het Nederlandse Amerongen werkt al drie jaar voor 'Victoria's Secret', maar mag nu voor de eerste keer meelopen in de iconische jaarlijkse fashion show.

Het model is 22, en woont al 3 jaar in de Verenigde Staten om er te werken. Haar grote voorbeeld is Lily Aldridge, een ander 'Victoria's Secret' model. Naast haar lopen er nog twee Nederlandse schones mee in de show, die maandag plaatsvindt in Shanghai: Sanne Vloet en Romee Strijd.

I still can't believe it!!!!!! Words can't describe how happy and thankful i am just crying 😭😭😭 thank you thank you thank you for making dreams come true @ed_razek @10magazine @monica.mitro @johndavidpfeiffer and everyone else at @victoriassecret after almost 3 yrs of working for VS im WALKING THE VICTORIAS SECRET FASHION SHOW THIS YEAR 💘💘💘💘💘💘💘💘💘 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Een foto die is geplaatst door roos (@roosmarijndekok) op 23 aug 2017 om 21:28 CEST

Een foto die is geplaatst door roos (@roosmarijndekok) op 04 sep 2017 om 00:17 CEST

One month countdown @victoriassecret 💓💓💓 #VSFS #victoriassecretfashionshow 💓💓 Een foto die is geplaatst door roos (@roosmarijndekok) op 21 okt 2017 om 22:20 CEST

Best days w @victoriassecret 💫💫💫💫💫 @maxpapendieck @colleenmakeup @mrtonykelley @kidyoshiko Een foto die is geplaatst door roos (@roosmarijndekok) op 09 okt 2017 om 23:53 CEST