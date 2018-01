Eveline Hoste wordt politica voor Open Vld MVO

Presentatrice en makelaar Eveline Hoste besliste naar eigen zeggen dat 2018 haar jaar wordt, en ze voegt woord bij daad. Ze begint het jaar met een spannende nieuwe job in de politiek.

"Nieuwe plannen, nieuwe doelen," zo schreef ze op Instagram. Ze beloofde toen dat er binnenkort meer informatie zou volgen over die plannen, en die hebben we nu ook gekregen.

Hoste stapt namelijk in de politiek. In gemeente Destelbergen/Heusen staat ze op de lijst voor Open Vld. Dat maakte de partij bekend op Facebook. "We zijn trots dat Eveline Hoste, Erik De Beck, Marc Van Bouchaute, Jo Raes, Mieke Mertens en Chantal Tyncke beslist hebben om er een lap op te geven als kandidaten op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018," klinkt het. Nu is het afwachten of Hoste haar plaatsje in het gemeentebestuur ook wel degelijk zal binnenhalen.

#TB to NYE toen ik besliste dat 2018 mijn jaar wordt! Ik hoop dat van jullie ook!!! 👊🏻#nieuweplannen #newgoals 💙#binnenkortmeer #spannend 👊🏻 #watzijnjulliedoelen voor 2018? Een foto die is geplaatst door null (@evelinehoste) op 13 jan 2018 om 11:07 CET