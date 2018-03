Evelien Bosmans is gestopt met de pil: "Ze verlaagt het libido" MVO

24 maart 2018

09u16

Bron: Radio 1 0 Celebrities Actrice Evelien Bosmans gebruikt de pil al een jaar niet meer, zo vertelt ze op Radio 1. Die anticonceptiemethode zou namelijk libidoverlagend werken.

"De pil was en is fantastisch. Maar mijn vriendinnen en ik lazen ongelooflijk veel artikels over wat de pil precies doet. Zelfs na zestig jaar zijn de effecten ervan op ons lichaam niet helemaal duidelijk. Onderzoek wijst wel uit dat de pil libidoverlagend zou zijn, en dat vind ik heel verontrustend. Ik ben daarom een jaar geleden met de pil gestopt, samen met enkele vriendinnen. Maar dan was de vraag: wat nu? Er zijn namelijk heel weinig alternatieven.", legt ze uit.

"Ik gebruik nu een minicomputer die op basis van temperatuur bepaalt of een vrouw al dan niet vruchtbaar is op die dag." Niet heel betrouwbaar toch? "Het voordeel: je moet er geen hormonen meer voor nemen. Maar het is alvast geen methode die ik zou aanraden aan mijn zestienjarige dochter."

Voor de de knoop doorhakte besprak ze haar zorgen met haar echtgenoot, presentator Jonas Van Geel. "Dat waren interessante gesprekken, omdat het er natuurlijk bij een groot deel van de mannen op heel onbewuste wijze is ingeslopen dat het normaal is dat wij anticonceptie gebruiken. Maar het was ook een heel fijn gesprek, omdat we bijvoorbeeld ook naar alternatieven voor mannen, zoals de mannenpil hebben gekeken. Al was dat geen interessante optie, want dan moet hij ook hormonen nemen."