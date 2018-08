Evangeline Lilly gefrustreerd door naaktscènes in 'Lost' MVO

02 augustus 2018

Evangeline Lilly schitterde jarenlang in 'Lost', maar hield niet alleen maar positieve herinneringen over aan haar tijd in de populaire televisieserie. Zo ergerde ze zich aan de "onaangename" ontwikkeling van haar personage Kate en de naaktscènes die ze moest spelen.

"In het begin was Kate best cool", vertelt Lilly in een aflevering van de podcast 'The Lost Boys' over haar rol. "Maar gedurende de serie werd ze steeds voorspelbaarder en vervelender." Het frustreerde haar dat het karakter geen realistisch beeld geeft van vrouwen. "Ze ontwikkelde zich van een zelfstandige, onafhankelijke vrouw met een eigen agenda naar iemand die jaagt op mannen. Haar autonomie verdween meer en meer. Ik gooide soms het script door de kamer toen ik het las, zo gefrustreerd was ik." Kate was volgens haar juist een icoon van "kracht en zelfstandigheid".

Ook herinnert ze zich enkele naaktscènes die ze moest spelen, maar waarbij ze zich uiterst ongemakkelijk voelde. "In seizoen 3 moest ik een scène gedeeltelijk naakt spelen. Ik had het gevoel alsof ik geen keuze had", bekent ze. Toen ze het volgende seizoen opnieuw uit de kleren moest, kwam ze in opstand. "Toen zei ik: 'Ik doe het niet meer. Je kan schrijven wat je wil, maar ik doe het niet meer'. En dat heb ik ook niet meer gedaan."

De 38-jarige Evangeline is momenteel te zien in de hitfilm 'Ant-Man and the Wasp', waarin ze de nieuwe superheld Wasp speelt.