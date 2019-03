Evan Rachel Wood getuigt over huiselijk geweld: “Ik weet niet meer hoe het aanvoelt om niet bang te zijn” SD

12 maart 2019

15u45

Bron: The Huffington Post 0 Celebrities Evan Rachel Wood (31) heeft in een reeks tweets openhartig getuigd over haar ervaringen met huiselijk geweld, en hoe ze daar nog steeds de gevolgen van draagt.

Evan Rachel Wood, die onder andere in ‘Westworld’ meespeelt, vertelde al vaker over hoe ze het slachtoffer werd van huiselijk geweld en verkrachting, maar de verhalen die ze maandag op Twitter deelde, zijn hartverscheurend en maken heel wat los bij haar fans. Zo deelde ze enkele beelden van een fotoshoot die ze in september 2010 voor het magazine Elle deed met acteur Chris Evans. Daarbij schrijft ze: “Op de dag van deze fotoshoot was ik zo verzwakt door een gewelddadige relatie. Ik was uitgemergeld, zwaar depressief en ik kon amper op mijn benen staan. Ik kon niet stoppen met huilen en werd naar huis gestuurd. #IAmNotOk.”

(Lees verder onder de foto.)

The day of this photoshoot, I was so weakened by an abusive relationship. I was emaciated, severely depressed, and could barely stand. I fell into a pool of tears and was sent home for the day. #IAmNotOk pic.twitter.com/aVUQ1w8ayQ #EvanRachelWould(@ evanrachelwood) link

Op een andere foto is te zien hoe de actrice aan zelfverminking deed. “Twee jaar in mijn gewelddadige relatie. Ik koos voor zelfverminking. Wanneer mijn misbruiker me bedreigde of aanviel, sneed ik in mijn pols als een manier om hem te ontwapenen. Het deed het misbruik alleen tijdelijk stoppen. Maar op dat moment was ik wanhopig om het misbruik te laten eindigen en was ik te bang om te vertrekken.” Wood deelt ook hoe haar misbruiker zijn sporen achterliet op haar rug, zodat niemand iets van het misbruik zou merken, en dat ze nog altijd last heeft van een posttraumatische stressstoornis.

(Lees verder onder de foto.)

2 years into my abusive relationship

I resorted to self harm. When my abuser would threaten or attack me, I cut my wrist as a way to disarm him. It only made the abuse stop temporarily. At that point I was desperate to stop the abuse and I was too terrified to leave. #IAmNotOk pic.twitter.com/VtZ1cA7JdB #EvanRachelWould(@ evanrachelwood) link

Maar het meest hartverscheurende is het filmpje waarin de actrice al huilend vertelt over hoe de relatie haar dagelijkse leven nog steeds beïnvloedt. “Ik ben niet oké, want ik denk er elke dag aan, op één of andere manier. Ik ben niet oké, want hoeveel werk ik ook probeer te verzetten, ik ben nog altijd op zoek naar een beetje vrede, om me veilig te voelen. Ik probeer dit nog steeds achter me te laten, maar ik weet niet of ik daar ooit in ga slagen. Ik ben niet oké, want ik kan me niet meer herinneren hoe het voelt om niet bang te zijn.”

Via de hashtag IAmNotOk delen nu ook andere vrouwen en mannen hun verhalen over huiselijk geweld op de sociale netwerksite, iets wat de actrice alleen maar toejuicht.

(Lees verder onder het filmpje.)

Tijdens de laatste aflevering van ‘Armchair Expert’, de podcast van collega-acteur Dax Shepard, vertelde ze ook al over huiselijk geweld. “Ik ben zelf een overlever, en pas heel recent aanvaardde ik wat er gebeurd was, en kon ik het ook benoemen. Wanneer het gebeurt, ligt dat erg ingewikkeld. Je liegt tegen jezelf, er wordt tegen je gelogen, je wordt gemanipuleerd, je bevindt je in een gevaarlijke situatie ... Je verliest voeling met jezelf en met de realiteit omdat je vastzit in deze nachtmerrie.” Tegenwoordig studeert de actrice rechten, omdat ze zich wil inzetten voor slachtoffers zoals zijzelf. Ze wil vooral de strijd aangaan met de verjaring van dit soort feiten, iets waar ze zelf ervaring mee heeft. Zo vertelde ze: “Ik ben niet oké, want ik zal nooit gerechtigheid zien geschieden. Ik kon mijn trauma niet verwerken en ervan herstellen en de verjaring verhindert me om aangifte te doen. Dus stop alsjeblieft met me te vertellen dat ik naar de politie moet gaan om aangifte te doen. Dat kan ik niet. Ik kan alleen proberen om ervoor te zorgen dat het niet bij iemand anders gebeurt.”

#IAmNotOk because I will never see justice. I didnt process and recover from my trauma in time and the SOL prevents me from reporting. So please dont keep telling me to go to the police or press charges. I cant.

I can only try and make sure it doesnt happen to others. 💜 #EvanRachelWould(@ evanrachelwood) link

Nood aan een gesprek? Bel gratis en anoniem 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be