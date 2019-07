Evan Rachel Wood geen fan van sheriff Hopper uit 'Stranger Things': "Dit is niet sexy” SD

09 juli 2019

09u03

Bron: NME 0 Celebrities Evan Rachel Wood (31) heeft op Twitter hard uitgehaald naar de fictieve romance tussen sheriff Jim Hopper (David Harbour) en Joyce Byers (Winona Ryder) uit de serie ‘Stranger Things’. Volgens de actrice is het gedrag van de sheriff “onacceptabel” en “helemaal niet sexy”.

“Ga nooit uit met een man zoals die sheriff uit ‘Stranger Things’", schrijft Evan Rachel Wood op Twitter. “Extreme jaloezie en agressieve woedeaanvallen zijn niet vleiend of sexy zoals de tv je wil doen laten geloven.” Ze vervolgt: “Ja, ik besef dat het ‘gewoon een show’ is en dat het zich afspeelt in de jaren 80 - ook al waren dit soort dingen toen ook onacceptabel - maar dat is net mijn punt. Het is gewoon een show en dit is een vriendelijke herinneringen om in het echte leven niet voor dit gedoe te vallen. De waarschuwingsvlaggen zijn overal.”

De actrice haalt verder enkele voorbeelden aan van Hopper’s toxische gedrag. “Ze mag hem laten zitten zonder dat er naar haar geschreeuwd wordt", schrijft ze. “Vooral omdat ze bezorgd is om haar kinderen, die prioriteit nummer 1 zijn. Hij hield ook vol dat het geen afspraakje was, en loog daar duidelijk over. Ze had geen nieuwe afspraak moeten maken. Hij had naar therapie moeten gaan.”

Een Twitter-gebruiker probeert de rollen even om te draaien en antwoordt op Wood’s relaas: “Je zou ook nooit met een vrouw als Dolores/Wyatt uit ‘Westworld’ (een rol van Wood, red.) moeten daten. Zo'n vrouwen doden je en herprogrammeren je geheugen zodat je doet wat ze willen. Tot op het punt dat je zelfmoord pleegt. Ze zijn niet zo sexy als de tv je wil doen laten geloven.” Wood reageert daar kort op: “Dat klopt. Ik speel een robot die mensen vermoordt omdat ze al dertig jaar lang niet stoppen met haar te verkrachten en te vermoorden. Ik zeg niet dat dat wel juist is. Maar sommigen zullen aanhalen dat het zelfverdediging is. Dolores is zo single als maar zijn kan.”

De actrice zucht: “Hier komen al de gewelddadige mensen die me op Twitter aanvallen omdat ik waarschuw om niet in de val te trappen van gewelddadig gedrag dat een populair tv-personage laat zien, omdat het hen aan henzelf doet denken en ze zich persoonlijk aangevallen voelen. Laat maar komen, jongens. Ik heb niet eens gezegd dat hij een slechte kerel is of dat je moet stoppen met naar de show te kijken. Ik heb gewoon gezegd: ‘Ga niet uit met mensen zoals hij.’ Maar helaas, misbruikers horen een aanval en willen een gevecht. Ze bewijzen mijn punt met hun eigen wraakactie.”

Wood heeft zich in het verleden al vaak uitgesproken over dit soort relaties. In maart vertelde ze open over haar eigen ervaringen met huiselijk geweld en lanceerde ze de #IAmNotOk-beweging, waar slachtoffers van huiselijk geweld hun eigen verhaal konden delen.