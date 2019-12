Eva Mendes plant een comeback na vijf jaar als huismoeder: “Ik wil weer werken én schitteren!” Redactie

13 december 2019

09u00

Bron: Story 0 Celebrities Het is vijf jaar geleden dat Eva Mendes (45) te zien was op het witte doek. Ze stortte zich al die tijd op de opvoeding van haar twee dochters met Ryan Gosling (39), en moest de dood van haar broer verwerken. Vandaag is ze toe aan een comeback. ‘Het kriebelt opnieuw. Ik wil het huis weer uit!’

‘Zie is alles da’k moe weten. Klasse van kop tot teen. Niemand beter dan Eva Mendes.’ Of ze het nummer zelf ooit al gehoord heeft, is niet geweten, maar in 2016 schopte Eva Mendes het wel tot onderwerp (én titel) van een song van de West-Vlaamse Ertebrekers, de groep van Flip Kowlier. Het zegt iets over de populariteit en aantrekkingskracht van de Amerikaans-Cubaanse actrice, want op dat moment was ze al een tijdje verdwenen uit de spotlights. De laatste film waarin ze te zien was, dateert uit 2014: ‘Lost River’, het regiedebuut van haar partner Ryan Gosling. De twee ontmoetten elkaar drie jaar eerder op de set van de film ‘The Place Beyond the Pines’. Sindsdien hebben ze samen een hele weg afgelegd, met als hoogtepunten de geboortes van hun dochters Esmeralda (5) en Amada (3).

Onlangs kondigde de actrice aan dat ze klaar is voor een comeback in de filmwereld. Haar rollen zal ze voortaan wél selecteren in functie van haar kinderen. “Nu ik ouder ben en moeder, ga ik mijn rollen uiteraard anders kiezen. Ik ben een wandelend voorbeeld voor mijn dochters, en dat neem ik heel ernstig. Het moet dus een rol zijn die gepast is maar me toch plezier bezorgt. Dat zijn best wat voorwaarden, ik weet het.” Eén ding staat als een paal boven water: Eva zou het meteen zien zitten om weer met Ryan samen te werken. “Mijn favoriete werkervaring was op de set staan terwijl hij de regie deed. Dat gaf zoveel creatieve voldoening. Die ervaring zou ik graag nog eens overdoen.”

Overleden broer

Het begin van Eva’s time-out in Hollywood viel samen met de geboorte van haar oudste dochter Esmeralda. Maar haar leven weg van de camera’s verliep zeker niet altijd over rozen. Het publiek stelde zich bijvoorbeeld vragen bij de aankondiging dat Eva de Oscaruitreiking van 2017 niet zou bijwonen – nochtans een moment de gloire voor Ryan, die met de Oscar van Beste Acteur naar huis zou gaan. Het gonsde van de geruchten dat er een breuk op til was, tot Ryan op de Golden Globes de ware toedracht naar buiten bracht. Als winnaar voor ‘La La Land’ bedankte hij Eva om zo sterk te zijn om hun dochter op te voeden terwijl ze zwanger was van hun tweede kind én intussen haar broer bijstond in zijn strijd tegen kanker. “Als ze dat niet allemaal op zich had genomen, zou ik deze ervaring nooit hebben gehad en stond hier vandaag wellicht iemand anders. Dus, schat, dankjewel.” Op dat moment had Eva’s broer Carlos, amper 53, zijn jarenlange strijd al verloren. Terugkijkend noemt Eva dat een van de meest emotionele periodes uit haar leven. Het grote verdriet om Carlos’ dood maakte luttele dagen na zijn overlijden immers plaats voor het overdonderende geluksgevoel dat bij een geboorte hoort. In dit geval die van dochtertje Amada. “Het was zo zwaar. Godzijdank had ik mijn baby. Ik kreeg Amada een week nadat Carlos gestorven was. Het gaf me een reden om verder te gaan. In de hele situatie zat een zekere vorm van poëzie verscholen.”

(Lees verder onder de foto)

Ryans dochters

Toch zijn er mensen die menen dat de situatie veel ernstiger was dan de actrice doet uitschijnen. “Eva sloot zich een hele periode thuis op”, aldus een Amerikaanse journalist. “Ze was mensenschuw en had enkel contact met een handjevol kennissen. Het was schrijnend... Die ooit zo stralende vrouw was aan het wegkwijnen.” De situatie zou ook haar relatie met Ryan op losse schroeven hebben gezet. “Het siert hem dat hij Eva tóch is blijven steunen”, klinkt het. Eva heeft nooit zelf toegegeven dat ze door een depressie is gegaan, maar eerder dit jaar bekende ze wel dat ze “stilaan uit overlevingsmodus aan het geraken was”. Ze gaf ook aan dat de komst van haar kinderen haar hele leven op zijn kop had gezet. Kinderen krijgen was immers altijd het laatste van haar gedachten geweest – tot ze Ryan ontmoette. “Ryan Gosling overkwam me, mijn verliefdheid op hem, bedoel ik. Toen vond ik het plots evident... Niet om kinderen te krijgen, maar wel om zijn kinderen te krijgen.”

Bulldozer-ouders

En zo kwam het dat Eva zich op haar 40ste moest aanpassen aan een heel nieuw leven. “Niemand kan je voorbereiden op het ouderschap”, vertelde ze vorige maand nog. “Niemand had me gewaarschuwd dat het een job is, en dan nog een waarvoor je veel vaardigheden moet hebben, op de meest uiteenlopende gebieden: als chauffeur, kok, personal assistant en boze baas.” Wat ze met voorsprong het allermoeilijkste vindt? “De hoeveelheid snacks die je altijd bij je moet hebben”, klonk het lachend. Ryan van zijn kant heeft alleen maar lof voor hoe Eva het moederschap aanpakt. “Ze is een droommoeder, en ik beleef zelf een droom.” Tegelijk is hij zich maar al te goed bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden. “Wanneer je kennismaakt met je kinderen, besef je dat ze recht hebben op geweldige ouders. Je moet proberen de persoon te worden die zij verdienen.”

Gevraagd naar hun opvoedingsstijl antwoordt Eva: “We zijn erg controlerend. Ik denk dat je ons zou kunnen omschrijven als ‘bulldozer-ouders.’” Met andere woorden: Ryan en Eva zijn het soort ouders dat alle mogelijke obstakels uit de weg ruimt om het hun kinderen zo makkelijk mogelijk te maken. Toch zullen Esmeralda en Amada het in de toekomst wellicht met íetsje minder gepamper en aandacht moeten zien te rooien - en maar goed ook, volgens sommige opvoedkundigen. Mama Eva is na vijf jaar immers helemaal klaar voor een comeback. “Ik was de voorbije jaren enkel huismoeder, en dat is voor mij voldoende”, zegt ze. “Nu voel ik de acteermicrobe opnieuw kriebelen. Ik wil het huis weer uit! Ik merk tot mijn blijdschap dat er opnieuw ambitie in mij brandt. Ik heb mijn management de opdracht gegeven een straffe film of serie voor mij te vinden. Ik wil weer werken en schitteren!”