Eva Mendes lijkt aan de beterhand na zware depressie Redactie

22 november 2019

15u01

Bron: TV Familie 0 Celebrities Eva Mendes (45) leek alles te hebben om oneindig gelukkig te zijn. Een succesvolle carrière, en vooral: ze had dé grote hartendief van Hollywood gestrikt: Ryan Gosling (39). Het koppel kreeg twee dochters: Esmeralda (5) en Amada (3). Toch ging de actrice de voorbije jaren door een diep dal. Zonder het zelf ooit toe te geven, raakte ze zwaar depressief.

‘Eva sloot zich thuis op’, weet een Amerikaanse journalist. ‘Ze werd mensenschuw en had enkel nog contact met een handjevol kennissen. Het was schrijnend... Die ooit zo stralende vrouw kwijnde weg.’

Door die situatie kwam Eva’s relatie met Ryan onder druk. Het heeft niet veel gescheeld of hij had hun liefde opgegeven. Het siert hem dat hij Eva tóch is blijven steunen. ‘God weet dat het allesbehalve prettig is geweest’, klinkt het.

Ryans niet aflatende liefde wordt nu beloond. Want Eva heeft zich naar verluidt doorheen die donkere periode geworsteld. ‘Je ziet haar weer opduiken in Hollywood. Eva wil zelf niet toegeven dat ze het emotioneel en psychisch erg moeilijk heeft gehad, maar ze geeft wel aan dat ze een nieuwe drive heeft gevonden.

‘Ik was de voorbije jaren enkel huismoeder, en dat was genoeg voor mij’, zegt de actrice. ‘Maar nu voel ik het opnieuw kriebelen. Ik wil het huis weer uit!

Enorm blij

Haar laatste film is ‘The Place Beyond the Pines’ uit 2012, waarin ze met Ryan te zien was. En dat is inderdaad veel te lang geleden. ‘Ik merk tot m’n blijdschap dat er opnieuw ambitie in mij brandt’, zegt Eva. ‘Ik heb mijn management de opdracht gegeven een straffe film of serie voor mij te vinden. Ik wil weer werken en schitteren!’ Ryan is enorm blij. Eindelijk heeft hij de levendige vrouw terug op wie hij verliefd werd. Hij wil Eva snel aan een rol helpen die haar opnieuw als actrice op de kaart zet.