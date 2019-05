Eva Mendes leert haar kinderen Spaans: “Maar het is moeilijker dan ik dacht” SD

21 mei 2019

15u46

Bron: People 0 Celebrities Eva Mendes (45), de Amerikaanse actrice met Cubaanse roots, wil dat haar dochters Esmeralda (4) en Amada (3) Spaans leren, maar dat verloopt niet van een leien dakje. Dat vertelde ze in de talkshow ‘The Talk’.

Samen met acteur Ryan Gosling heeft Eva Mendes twee dochters: Esmeralda en Amada. Ze probeert om hen wat van haar cultuur bij te brengen, vertelde ze in ‘The Talk’, maar dat is niet eenvoudig. “We proberen om onze kinderen Spaans te leren. Dat is moeilijker dan ik dacht want ik praat zelf Spanglish (een mengeling tussen Engels en Spaans, red.) en dat is wat zij ook oppikken”, verzuchtte Mendes. “Het is heel schattig, maar technisch gezien is het geen taal. Dus mijn kleine meisje zegt dan dingen als: ‘Mami, my boca hurts because I think something got stuck in my diente’. Heel schattig, maar daar gaat ze niet ver mee komen.”

De actrice vertelde verder ook hoe ze eerst geen kinderen wilde, maar hoe Ryan Gosling haar van idee deed veranderen. “Het kostte wat tijd. Maar ja, ik was nooit een van die vrouwen die per se kinderen wilde, maar toen werd ik verliefd op Ryan. En ik dacht: ‘Oh, nu snap ik het, ik wil geen kinderen, ik wil jouw kinderen. Ik wil jouw baby’s.’” Het koppel leerde elkaar in 2011 kennen op de set van ‘The Place Beyond The Pines’. In 2014 werd oudste dochter Esmeralda geboren, in 2016 volgde Amada.