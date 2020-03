Eva Mendes bekent gebruik Photoshop: “Ik worstel met sociale media” SDE

06 maart 2020

07u19

Bron: Instagram 0 Celebrities Eva Mendes (46) heeft op Instagram haar hart gelucht. De actrice bekende in een gesprek met een fan dat ze vaak worstelt met sociale media.

“Je ziet er geweldig uit, Eva", schreef een fan bij een recente foto van de actrice. “En ik wilde gewoon even zeggen hoeveel het voor ons - de fans - betekent dat we tegen je kunnen praten en dat je ons erkent, in tegenstelling tot zoveel andere beroemdheden." Eva reageerde daarop: “Bedankt dat je dit zegt. Ik vind zoveel plezier in het contact leggen met andere vrouwen. Het betekent zoveel voor me, al is het maar een snelle uitwisseling. Ik worstel met sociale media, maar ik hou wél van de constante connecties met vrouwen."

De actrice legde uit: “Ik probeer om verantwoordelijk te posten en ervoor te zorgen dat ik mezelf niet afschilder op een manier die andere vrouwen een slecht gevoel geeft. Instagram kan mensen echt kwetsen. Zoals met deze foto. Dat is eigenlijk een campagnefoto, en die is bewerkt. Ik wil dat vrouwen dat weten." Eva vervolgde: “Ik wil dat vrouwen weten dat het heel veel van me vergt om er zo uit te zien en dat ik onder meer worstel met eten. Dus: opnieuw bedankt voor je reactie en voel je vrij om me erop aan te spreken als je bullshit ziet.”

Haar bericht kon op heel wat positieve reacties rekenen. Zo schreef iemand: “Je bent zo inspirerend. Je komt echt over als een oprecht persoon.” En een ander liet weten: “Je bent echt iemand waar vrouwen naar kunnen opkijken, en jouw kinderen ook.”