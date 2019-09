Eva Longoria schrijft brief over in opspraak gekomen collega Felicity Huffman TDS

08 september 2019

10u17

Bron: ANP 0 Celebrities Eva Longoria is een van de 27 mensen die een brief stuurden naar de rechter die uitspraak moet doen is de fraudezaak van actrice Felicity Huffman. Volgens People staat in de brief te lezen dat Eva tijdens opnamen van ‘Desperate Housewives’ gepest werd door een collega en dat Felicity haar hielp.

Toen Eva aan het begin van deze eeuw aan de serie begon, was ze nog onbekend en niet zo ervaren. Felicity was van de cast van de hitserie de enige die zich over haar ontfermde. Ook toen Eva als enige niet genomineerd was voor awards, bleef Felicity haar steunen. “Daar ben ik haar erg dankbaar voor”, laat ze de rechter weten in de brief.

Felicity Huffman moet zich voor de rechter verantwoorden omdat ze iemand smeergeld heeft betaald om te rommelen met de cijfers van het toelatingsexamen van haar dochter. Dat deed de actrice om haar kind op een prestigieuze universiteit te krijgen.