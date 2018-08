Eva Longoria deelt eerste foto van zoontje IB

01 augustus 2018

03u45

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Eva Longoria heeft voor het eerst het gezicht van haar zoon Santiago laten zien. Het kereltje werd half juni geboren.

De actrice poseerde met haar baby voor de cover van Hola! Usa en deelde op Instagram het resultaat. "Hier is hij dan. Santiago Enrique Baston zwaait naar de hele wereld", schreef ze bij de foto, waarop de kleine zijn handje omhoog houdt. "Ik kon niet langer wachten met het delen van deze foto."

Eva deelde al een paar keer eerder kiekjes waar Santiago op stond, maar daarop waren alleen zijn achterhoofd en voeten zichtbaar. Volgens E! zijn in het nummer van Hola! Usa, dat volgende week uitkomt in de VS, meer foto's van de baby te zien.